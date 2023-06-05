МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам в понедельник утром поднимается, свидетельствуют данные торгов. Рынки оценивают перспективы по ключевой ставке Федеральной резервной системы (ФРС) США после выхода данных по безработице в стране. Россиян предупредили, за какие сделки в валюте грозит крупный штраф

По состоянию на 7.53 мск курс евро к доллару снижается до 1,0698 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,071 доллара. Курс доллара к иене увеличивается до 140,09 иены со 139,99 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,13%, до 104,15 пункта.

Данные по рынку труда США, опубликованные в пятницу, поддержали ожидания более высоких ставок в перспективе. Безработица в стране в мае выросла до 3,7% с уровня апреля в 3,4%, аналитики ждали показатель на уровне 3,5%. При этом число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США увеличилось сразу на 339 тысяч при ожидаемом росте на 190 тысяч.

"Данные по безработице в США подкрепили ожидания повышения ставок ФРС в ближайшие месяцы", — считает стратег банковской группы National Australia Bank Родриго Катриль (Rodrigo Catril), чьи слова приводит агентство Франс Пресс.

По данным CME Group, 78,2% экспертов ожидают сохранения ключевой ставки в июне на текущем уровне в 5-5,25% годовых, а на июль 54% аналитиков закладывают ставку уже на отметке в 5,25-5,5%.