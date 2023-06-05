МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Российская валюта не показывает существенных изменений к основным торгуемым иностранным валютам в первой половине понедельника, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций растет на 0,4 процента

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.16 мск не меняется и остается на отметке 81,5 рубля, курс юаня снижается на 3 копейки, до 11,44 рубля, а евро дешевеет на 28 копеек, до 87,13 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 1,92%, до 77,59 доллара за баррель.

"Отчасти поддержку иностранной валюте оказывает новостной фон, сообщающий о профилактических работах на "Турецком потоке". Впрочем, в рамках недели мы видим вероятным выход пары доллар-рубль ниже отметки 80 рублей – основную поддержку рублю может оказать активизация на рынке "Лукойла" на фоне дивидендных выплат компанией (может быть сформировано порядка 1,3 миллиарда рублей дополнительного навеса предложения валюты)", — говорит Егор Жильников из Промсвязьбанка.

Владислав Антонов из BitRiver считает, что давление на рубль могут оказывать растущие геополитические риски и дефицит бюджета, что создает перспективы роста курса доллара до отметки 83,5 рубля. Однако рост нефтяных цен может препятствовать росту курса американской валюты выше 82 рублей, дополняет эксперт.

Алексей Антонов из "Алор Брокер" в свою очередь не ожидает подорожания доллара до 82 рублей.