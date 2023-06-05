Рубль в понедельник днем перешел к росту, опираясь на дорожающую нефть
МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Российская валюта в понедельник днем перешла к росту против основных торгуемых валют, реагируя на дорожающую нефть, отыгрывающую решение ОПЕК+ о сокращении добычи "черного "золота", следует из данных торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 16.47 мск снижался на 45 копеек, до 81,05 рубля, евро — на 75 копеек, до 86,66 рубля, юаня – на 11 копеек, до 11,36 рубля свидетельствуют данные Московской биржи.
Ранее в понедельник доллар максимально дорожал до 81,92 рубля, евро — до 87,74 рубля, юань — до 11,51 рубля.
Объем торгов юанями при этом составляет 66,9 миллиарда рублей против 33,2 миллиарда по евро и 63,2 миллиарда по доллару.
Доллар при этом снижался к рублю на 0,6%, юань – на 1%, евро — на 0,6%.
РУБЛЬ НАХОДИТ ОПОРУ
Курс российской валюты днем слегка усилил повышение против основных торгуемых на Московской бирже валют. При этом продолжающая дорожать после решений ОПЕК+ нефть помогает российской валюте. Стоимость нефти к 16.47 мск росла на 1,5% до 77,3 доллара за баррель сорта Brent.
Альянс ОПЕК+ по итогам заседания 4 июня объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года общего целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, продолжаются и даже переносятся в следующий год дополнительные, так называемые добровольные, сокращения добычи отдельными странами. В том числе Россией и Саудовской Аравией – по 500 тысяч баррелей в сутки, причем Эр-Рияд объявил о усилении своего сокращения на июль на 1 миллион баррелей в сутки с возможностью продления.
Как ранее в понедельник сообщил Минфин РФ, сумма недополученных нефтегазовых доходов бюджета РФ в июне вырастет до 44 миллиардов рублей, таким образом объем продажи валюты по бюджетному правилу в период с 7 июня по 6 июля составит 74,6 миллиарда рублей, по 3,6 миллиарда рублей в день.
"Информация Минфина о том, что в новом месячном периоде он продаст почти в 2 раза больше юаней в рамках исполнения бюджетного правила означает сокращение поступления нефтегазовых доходов в госбюджет, что в конечном итоге уменьшает предложение иностранной валюты на внутреннем рынке. Ее продажа Минфином лишь немного компенсирует данный эффект", — рассуждает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций", говоря о влиянии этого фактора на курсообразование рубля.
ПРОГНОЗЫ
Ориентиры для курсов на завершение текущих торгов: 80–82 рубля за доллар, 84,7–88,5 рубля за евро и 11,15–11,5 рубля за юань, соответственно, оценивает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
Итоги заседания ЦБ РФ по ключевой ставке в предстоящую пятницу не должны повлиять на курс, а рост нефтяных цен окажет поддержку рублю лишь с временным лагом, рассчитывает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"Курс доллара может пока продолжить колебаться в коридоре 80,5-82 рубля", — оценивает он.
https://1prime.ru/Forex/20230605/840761508.html