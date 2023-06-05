МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Российская валюта в понедельник днем перешла к росту против основных торгуемых валют, реагируя на дорожающую нефть, отыгрывающую решение ОПЕК+ о сокращении добычи "черного "золота", следует из данных торгов. Российский рынок акций умеренно снижается после резкой просадки днем

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.47 мск снижался на 45 копеек, до 81,05 рубля, евро — на 75 копеек, до 86,66 рубля, юаня – на 11 копеек, до 11,36 рубля свидетельствуют данные Московской биржи.

Ранее в понедельник доллар максимально дорожал до 81,92 рубля, евро — до 87,74 рубля, юань — до 11,51 рубля.

Объем торгов юанями при этом составляет 66,9 миллиарда рублей против 33,2 миллиарда по евро и 63,2 миллиарда по доллару.

Доллар при этом снижался к рублю на 0,6%, юань – на 1%, евро — на 0,6%.

РУБЛЬ НАХОДИТ ОПОРУ

Курс российской валюты днем слегка усилил повышение против основных торгуемых на Московской бирже валют. При этом продолжающая дорожать после решений ОПЕК+ нефть помогает российской валюте. Стоимость нефти к 16.47 мск росла на 1,5% до 77,3 доллара за баррель сорта Brent.

Альянс ОПЕК+ по итогам заседания 4 июня объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года общего целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, продолжаются и даже переносятся в следующий год дополнительные, так называемые добровольные, сокращения добычи отдельными странами. В том числе Россией и Саудовской Аравией – по 500 тысяч баррелей в сутки, причем Эр-Рияд объявил о усилении своего сокращения на июль на 1 миллион баррелей в сутки с возможностью продления.

Как ранее в понедельник сообщил Минфин РФ, сумма недополученных нефтегазовых доходов бюджета РФ в июне вырастет до 44 миллиардов рублей, таким образом объем продажи валюты по бюджетному правилу в период с 7 июня по 6 июля составит 74,6 миллиарда рублей, по 3,6 миллиарда рублей в день.

"Информация Минфина о том, что в новом месячном периоде он продаст почти в 2 раза больше юаней в рамках исполнения бюджетного правила означает сокращение поступления нефтегазовых доходов в госбюджет, что в конечном итоге уменьшает предложение иностранной валюты на внутреннем рынке. Ее продажа Минфином лишь немного компенсирует данный эффект", — рассуждает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций", говоря о влиянии этого фактора на курсообразование рубля.

ПРОГНОЗЫ

Ориентиры для курсов на завершение текущих торгов: 80–82 рубля за доллар, 84,7–88,5 рубля за евро и 11,15–11,5 рубля за юань, соответственно, оценивает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

Итоги заседания ЦБ РФ по ключевой ставке в предстоящую пятницу не должны повлиять на курс, а рост нефтяных цен окажет поддержку рублю лишь с временным лагом, рассчитывает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Курс доллара может пока продолжить колебаться в коридоре 80,5-82 рубля", — оценивает он.