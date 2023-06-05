МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Курс доллара перешел к снижению по отношению к иене в понедельник после выхода статистики о деловой активности в сфере услуг США, свидетельствуют данные торгов. Биржи США в основном растут

По состоянию на 18.57 мск курс доллара к иене снижался до 139,71 иены с уровня прошлого закрытия в 139,99 иены, до выхода статистики доллар слабо дорожал к иене. Курс евро к доллару рос до 1,0716 доллара с 1,071 доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,01%, до 104,01 пункта.

В понедельник Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликовал данные по индексу деловой активности в сфере услуг США, который в мае неожиданно снизился до 50,3% с 51,9% месяцем ранее.

Рынки находятся в ожидании решений крупных центробанков. Так, на следующей неделе пройдут заседания Федрезерва США, Европейского центробанка, а также Банка Японии.