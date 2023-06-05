МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника повысился к доллару и к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 80,95 рубля и 11,37 рубля, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций снизился на 0,9 процента за торговую сессию

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 55 копеек, до 80,95 рубля, юаня – на 10 копеек, до 11,37 рубля, евро — на 62 копейки, до 86,80 рубля.