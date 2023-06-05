Доллар на Мосбирже завершил торги снижением до 80,95 рубля
Доллар на Мосбирже завершил торги снижением до 80,95 рубля, юань — до 11,37 рубля
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МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника повысился к доллару и к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 80,95 рубля и 11,37 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 55 копеек, до 80,95 рубля, юаня – на 10 копеек, до 11,37 рубля, евро — на 62 копейки, до 86,80 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230605/840762504.html
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