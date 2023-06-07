МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды немного снижается к доллару и юаню и немного повышается к евро: американская валюта торгуется по 81,47 руб, европейская — по 87,07 руб, китайская — по 11,42 руб, следует из данных Московской биржи. Аналитик предупредил, кто в июне подставит подножку рублю

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск растет на 7 копеек, до 81,47 рубля, юаня — на 1 копейку, до 11,42 рубля, евро дешевеет на 13 копеек, до 87,07 рубля.