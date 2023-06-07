МОСКВА-АНКАРА, 7 июн — ПРАЙМ. Курс доллара к лире подскакивает в среду почти на 5,5%, приближаясь к психологической отметке в 23 лиры за доллар, свидетельствуют данные торгов. Годовая инфляция в Турции в мае составила чуть меньше 40 процентов

По состоянию на 9.57 мск курс доллара к турецкой лире растет на 5,45%, до 22,7216 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 21,5475 лиры. С начала торгов показатель достигал максимально 22,9002 лиры, что стало новым историческим максимумом.

"В Турции завершился избирательный процесс. В новом кабинете министров, объявленном президентом Эрдоганом, Мехмет Шимшек был назначен министром финансов и казначейства. Хотя Шимшек обозначил новую экономическую модель в своих заявлениях на церемонии передачи полномочий, с нетерпением ожидается, какое направление он определит. Обменный курс, который на некоторое время снизился после объявления нового кабинета министров, с начала недели бьет рекорд за рекордом", — передал телеканал TGRT Haber.

Переизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскрыл в ночь на воскресенье состав нового кабинета министров страны, в котором остались лишь двое министров из прежнего состава. Новый министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек заявил в воскресенье, что главной целью для него станет достижение макрофинансовой стабильности и снижение инфляции.