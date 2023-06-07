МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Курс рубля не показывает существенных изменений к основным торгуемым иностранным валютам в первой половине среды, следует из данных Московской биржи. СМИ: обвал американской валюты уже начался

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.28 мск растет на 9 копеек, до 11,49 рубля, курс юаня не меняется, оставаясь на уровне 11,41 рубля, евро дешевеет на 14 копеек, до 87,05 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,75%, до 75,72 доллара за баррель.

"На утро среды доллар немного дорожает к рублю. Мы полагаем, что явных драйверов к росту американской валюты на текущий момент не наблюдается. Считаем, что рубль сохраняет фундаментальный потенциал для укрепления, при этом ориентируемся на активизацию экспортеров на рынке. Актуальным диапазоном считаем 80-82 рубля", — говорит Егор Жильников из Промсвязьбанка.

Алексей Антонов из "Алор Брокер" также считает, что курс доллара будет двигаться в рамках диапазона 80-82 рубля. В случае стабильного внешнего фона он прогнозирует движение курса американской валюты к нижней границе этого интервала.

По мнению Владислава Антонова из BitRiver, на данный момент для отечественной валюты сложился нейтральный внешний фон. Аналитик ожидает снижения курса доллара до отметки 80,7 рубля.