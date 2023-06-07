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2023
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Курс доллара к лире ускорил рост почти до семи процентов
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. Курс доллара к лире ускорил рост почти до 7%, поднявшись выше психологической отметки в 23 лиры за доллар, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.17 мск курс доллара... ПРАЙМ, 07.06.2023
валюта, рынки, новости, турция, турецкая лира, курс доллара
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Курс доллара к лире ускорил рост почти до 7%, поднявшись выше психологической отметки в 23 лиры за доллар, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.17 мск курс доллара к турецкой лире растет на 6,94%, до 23,0442 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 21,5475 лиры.
Лира дешевеет к доллару восьмой торговый день подряд. За этот период доллар вырос к турецкой валюте на 14,8%.