МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Курс доллара к лире ускорил рост почти до 7%, поднявшись выше психологической отметки в 23 лиры за доллар, свидетельствуют данные торгов. Новый министр финансов Турции назвал главную цель своей работы

По состоянию на 11.17 мск курс доллара к турецкой лире растет на 6,94%, до 23,0442 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 21,5475 лиры.

Лира дешевеет к доллару восьмой торговый день подряд. За этот период доллар вырос к турецкой валюте на 14,8%.