МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Курс евро слабо растет к доллару после выхода статистики по Германии, свидетельствуют данные торгов. В Китае предупредили: Запад забыл, как однажды уже сжег свою "валюту № 1"

По состоянию на 12.51 мск курс евро к доллару растет до 1,0697 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0693 доллара. Курс доллара к иене опускается до 139,31 иены со 139,64 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,06%, до 104,06 пункта.

Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в апреле вырос на 0,3% в месячном выражении после снижения в марте на 2,1%. Аналитики полагали, что показатель поднялся на 0,6% в месячном выражении.

Позднее будут опубликованы данные по торговому балансу США, которые могут повлиять на курсовую динамику. Аналитики полагают, что дефицит торгового баланса страны в апреле увеличился до 75,2 миллиарда долларов с 64,2 миллиарда долларов в марте.