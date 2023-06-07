МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Российская валюта в среду днем пытается стабилизироваться против основных валют, торгуемых на Мосбирже, при этом остается под легким давлением, следует из данных торгов и комментариев экспертов. В Китае предупредили: Запад забыл, как однажды уже сжег свою "валюту № 1"

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.00 мск повышался на 26 копеек, до 81,66 рубля, евро — на 37 копеек, до 87,56 рубля, юаня – на 4 копейки, до 11,45 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями при этом составлял 62,7 миллиарда рублей против 32,6 миллиарда по евро и 46,2 миллиарда по доллару.

Доллар при этом повышался к рублю на 0,3%, юань – на 0,35%, евро — на 0,4%.

РУБЛЬ ПОД ЛЕГКИМ ДАВЛЕНИЕМ

Курс российской валюты в целом остается стабильным против основных торгуемых на Московской бирже валют. При этом сохраняется тенденция к его легкому ослаблению. СМИ: обвал американской валюты уже начался

"Отмечаем некоторое снижение волатильности как в паре рубль/доллар, так и в паре рубль/юань. Тем не менее, тенденция к умеренному ослаблению рубля все еще присутствует, в особенности по отношению к доллару. Сырьевые рынки остаются слабыми, а котировки нефти, несмотря на вполне жесткую риторику ОПЕК, вернулись на свои привычные уровни 75,5-77 доллара за баррель", — комментирует Александр Фетисов из Россельхозбанка.

Стоимость нефти к 16.00 мск прибавляла 0,8%, до 76,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,2% — ниже 104 пунктов, что сигнализирует об аппетите к риску на глобальных площадках.

ПРОГНОЗЫ

В краткосрочной перспективе наиболее вероятен диапазон колебаний курса доллара в коридоре 80,2 —82,6 рубля, юаня – 11,22-11,60 рубля, оценивает Фетисов из Россельхозбанка.

Российский валютный рынок по-прежнему отыгрывает динамику нефтяных цен с временным лагом, так как на нем недостаточно инвесторов и спекулянтов, которые бы закладывали в текущие котировки рубля рыночные или новостные сигналы и ожидания, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

На дальнейшей динамике рубля может сказаться курсовое движение доллара на форексе после заседания Федеральной резервной системы США 14 июня, считает Иван Капустянский из УК "Первая".

"В случае дальнейшего ужесточения монетарной политики американского Федрезерва стоит ожидать продолжения роста доллара, в том числе по отношению к рублю", — поясняет он.