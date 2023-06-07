МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российская валюта в среду упала против основных валют, торгуемых на Мосбирже, при этом доллар вплотную приблизился к психологически важному уровню 82 рубля, выше которого он не торговался с 17 апреля, следует из данных торгов. Российский рынок акций вырос за основную торговую сессию

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 58 копеек, до 81,98 рубля, юаня – на 7 копеек, до 11,48 рубля, евро — на 46 копеек, до 87,65 рубля.

Объем торгов юанями за день составил 80,6 миллиарда рублей против 37,3 миллиарда по евро и 55,9 миллиарда по доллару.

Доллар вырос в среду на 0,7% к рублю, юань – на 0,6%, евро — на 0,5%.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Курс российской валюты в середине недели упал против основных торгуемых на Московской бирже валют. При этом продолжившая дорожать нефть не смогла удержать курс рубля.

"Рубль, еще не преодолевший последствий апрельского спада цен на нефть, на этой неделе столкнулся с эскалацией геополитической напряженности. Кроме того, американская валюта остается крепкой: за неделю до заседания ФРС индекс доллара курсирует в районе максимумов за несколько месяцев", — комментирует Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 19.13 мск росла на 1,3%, до 77,3 доллара за баррель сорта Brent. Однако индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) стабилизировался около 104,1 пункта – недалеко от максимума с середины марта (104,7 пункта).

ПРОГНОЗЫ

В ближайшее время валютные курсы могут реагировать на монетарные сигналы, полагает Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

"В пятницу пройдет заседание Банка России. Консенсус ожиданий сводится к тому, что ключевая ставка останется на текущем уровне – 7,5%. Монетарную паузу можно считать условно позитивной для нацвалюты. Также отметим, что по последним данным Минфина, бюджетные позиции РФ в мае несколько улучшились. Наш прогноз по курсу доллара до конца текущей недели — 79-82 рубля", — добавляет он.

Объемы продажи валюты на бирже с 7 июня по 6 июля в рамках бюджетного правила увеличатся вдвое, что может привести к небольшому укреплению рубля против основных валют, рассчитывает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

"К началу июля курс доллара может вернуться к психологически значимой отметке 80 рублей и попытаться закрепиться ниже нее", — добавляет он.