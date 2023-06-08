МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 82 рублей впервые с 17 апреля, курс евро превысил отметку 88 рублей впервые с 4 мая, курс юаня повышается до 11,49 рубля, следует из данных торговой площадки. Россиянам раскрыли основания для новой атаки на рубль

К 7.08 курс доллара повышается на 17 копеек — до 82,15 рубля, евро — на 39 копеек, до 88,04 рубля.

Курс юаня при этом растет на 1 копейку — до 11,49 рубля.