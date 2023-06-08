МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Доллар в четверг продолжает дорожать к лире, в ходе ночных торгов курс впервые поднимался выше 23,5 лиры за доллар, свидетельствуют данные торгов. В Китае назвали главную задачу Эрдогана, с которой поможет Россия

По состоянию на 7.15 мск курс доллара к турецкой лире растет на 0,3%, до 23,3174 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 23,2478 лиры. Ранее в ходе торгов показатель максимально достигал 23,5635 доллара, что стало новым историческим минимумом для турецкой валюты.

Лира дешевеет к доллару с конца мая. За этот период доллар подорожал к турецкой валюте на 16,7%.