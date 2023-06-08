МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. В четверг китайский юань снизился до полугодового минимума против доллара США, который вырос против других основных валют на ожиданиях более агрессивной политики ФРС. Доллар приблизился к психологической отметке 82 рубля

По словам аналитиков, давление на юань также оказали опасения в связи с ослаблением импульса китайской экономики.

"Пока восстановление экономики Китая слабее, чем ожидалось, — сказал экономист UBS Ван Тао. — Возможно, это затормаживает приток краткосрочных портфельных инвестиций".

Перед открытием рынка Народный банк Китая установил срединный курс доллара США к юаню на максимуме за шесть месяцев 7,1280 против 7,1196 в среду. На континентальном рынке пара доллар/юань открылась на уровне 7,1350, достигала максимума с 30 ноября прошлого года 7,1425, а на момент написания статьи торговалась по 7,1392, 52.

Пора доллар США/оффшорный юань поднималась до полугодового максимума 7,1552, а в середине сессии торговалась по 7,1514.

"Естественно, рост доходности казначейских облигация оказывал давление на юань", — сказал трейдер одного из иностранных банков, отметив, что участники рынка отреагируют на вероятные действия властей, направленные на сдерживание ослабления китайской валюты.

Заместитель управляющего Народного банка Китая Пан Гуншен сказал в четверг, что у Пекина есть уверенность, условия и средства для поддержания стабильных операций на валютном рынке.

Во вторник агентство Reuters сообщило со ссылкой на информированные источники, что орган саморегулирования финансового рынка, работающий под надзором центрального банка, предложил крупным государственным банкам Китая понизить ставки по долларовым депозитам, чтобы поддержать слабнущий юань.

По прогнозу Пана из UBS, в конце года пара доллар/юань будет торговаться по 6,9-7,0, а не по 6,8, как он полагал раньше.