МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Стоимость доллара к основным мировым валютам в четверг утром снижается, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы проявляют осторожность, ожидая выход макростатистики по США и еврозоне. Аналитик раскрыл четыре причины для падения доллара до 70 рублей

По состоянию на 8.10 мск курс евро к доллару рос до 1,0714 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0699 доллара. Курс доллара к иене снижался до 139,72 иены со 140,13 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,11%, до 103,98 пункта.

Позднее в ходе торгов будет опубликована окончательная, третья оценка по ВВП еврозоны. Аналитики полагают, что рост в первом квартале замедлился до 1,2% в годовом выражении и не изменился в квартальном.

Также выйдут данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 3 июня. Аналитики предполагают, что показатель увеличился на три тысячи — до 235 тысяч заявок.

Инвесторы также продолжат оценивать перспективы вокруг монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, 65,6% экспертов ожидают сохранения ключевой ставки ФРС в июне на текущем уровне в 5-5,25% годовых, а на июль 49,9% аналитиков закладывают ставку уже на отметке в 5,25-5,5%.

Очередное заседание центробанка запланировано на 13-14 июня, по его итогам регулятор объявит свое решение по ключевой ставке, обновит макроэкономические прогнозы, а затем на пресс-конференции выступит глава ФРС Джером Пауэлл.