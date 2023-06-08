МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Рубль немного слабеет к основным торгуемым иностранным валютам в первой половине торгов четверга, следует из данных Московской биржи. Аналитик раскрыл четыре причины для падения доллара до 70 рублей

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.22 мск растет на 4 копейки — до 82,02 рубля, юаня — на 1 копейку, до 11,49 рубля, евро — на 22 копейки, до 87,87 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,3% — до 77,18 доллара за баррель.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что при сохранении геополитических рисков и дефицита бюджета рубль может продолжить слабеть. По прогнозу аналитика, курс доллара по итогам торгов четверга составит 82,5 рубля.

"Торговая активность американской валютой с расчетами "завтра" на Мосбирже устремилась к минимумам 2023 года, составив 684 миллиона долларов, при этом курс демонстрирует постепенный рост. Мы считаем, что данная динамика вызвана фактором начала месяца, когда экспортеры наименее активны на рынке. Отметим, что технически формируется восходящий тренд, однако сильных фундаментальных факторов к ослаблению рубля не наблюдается", — отмечает в свою очередь Егор Жильников из Промсвязьбанка.

Он полагает, что доллар завершит торги четверга немного выше отметки 82 рубля.