2023-06-08T11:05:36+03:00
2023-06-08T11:05:36+03:00
2023-06-08T11:05:36+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230608/840781139.html
Назван объем проданных ЦБ юаней с расчетами 7 июня
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 7 июня составил 2 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций... ПРАЙМ, 08.06.2023
валюта, рынки, новости, россия, центробанк, юань
https://cdnn.1prime.ru/images/83414/31/834143147.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83414/31/834143147.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83414/31/834143146.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83414/31/834143146.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83414/31/834143145.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83414/31/834143145.jpg
https://1prime.ru/Forex/20230608/840779681.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 7 июня составил 2 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.
ЦБ РФ с 13 января возобновил валютные операции в интересах Минфина в рамках бюджетного правила. Причем теперь в этих целях покупать или продавать будут только юани.
Запланированный объем продажи валюты в период с 10 мая по 6 июня составляет 40,4 миллиарда рублей, примерно по 2 миллиарда рублей в день.