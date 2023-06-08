МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Курс евро к доллару продолжает расти на 0,3% после выхода данных по ВВП еврозоны, которые ознаменовали вступление экономики в рецессию, свидетельствуют данные торгов. Рубль умеренно снижается в первой половине четверга

По состоянию на 13.47 мск курс евро к доллару рос на 0,28%, до 1,0729 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0699 доллара. Курс доллара к иене снижался до 139,27 иены со 139,74 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,25%, до 103,84 пункта.

Евростат ухудшил оценку роста ВВП еврозоны в первом квартале до 1% с 1,3% в годовом выражении. В квартальном выражении показатель снизился на 0,1% второй квартал подряд, что означает вступление экономики в рецессию.

Позднее в четверг будут опубликованы данные по рынку труда в США, которые могут повлиять на курс евро к доллару. Аналитики полагают, что число первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 3 июня увеличилось на три тысячи — до 235 тысяч заявок.