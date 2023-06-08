МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Российская валюта в четверг продолжает слабеть против основных валют, торгуемых на Мосбирже, при этом доллар закрепляется выше уровня 82 рубля, евро – выше 88 рублей – на максимумах за несколько недель, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Юань опустился до полугодового минимума в четверг

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.17 мск повышался на 39 копеек, до 82,37 рубля, евро — на 92 копейки, до 88,57 рубля, юаня – на 6 копеек, до 11,53 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями при этом составлял 72,4 миллиарда рублей против 22 миллиардов по евро и 46,6 миллиарда по доллару.

Доллар при этом повышался к рублю на 0,5%, юань – тоже на 0,5%, евро — на 1,1%.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Курс российской валюты в четверг продолжает плавно снижаться против основных торгуемых на Московской бирже валют. При этом их курсы обновляют максимумы за несколько недель.

"Нефтяные цены по-прежнему находятся на относительно низких уровнях. Это обуславливает недостаточный объем экспортной выручки, создающий нехватку иностранной валюты для обеспечения восстановившегося импорта. Тем более что даже существенное улучшение конъюнктуры рыка нефти позитивно отразится на рубле лишь через некоторое время из-за небольшого количества на валютном рынке инвесторов и спекулянтов, которые ранее закладывали в курс рубля текущие ожидания, основанные на различных внешних и внутренних драйверах", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 16.17 мск повышалась на 0,1%, до 77,1 доллара за баррель сорта Brent. Таким образом, рынок нефти пока не может полноценно восстановиться после падения с апрельских максимумов (87,5 доллара) в район минимумов с декабря 2021 года (71,4 доллара) – в мае.

ПРОГНОЗЫ Рубль продолжает падение на фоне дефицита бюджета и геополитических рисков

Торги курс доллара может закончить выше 82 рублей, но в дальнейшем у рубля сохраняется потенциал к коррекционному укреплению, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Между тем ослабление российской валюты может ускориться при закреплении доллара выше сопротивления 82,5 рубля, евро – выше 88 рублей, юаня – выше 11,55 рубля, оценивает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".