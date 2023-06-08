МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Рубль усиливает снижение: евро уже превысил 89 рублей — впервые 28 апреля, следует из данных Московской биржи. Рубль продолжает сползать на торгах четверга

Курс евро расчетами "завтра" на 17.19 мск рос на 1,39 рубля, до 89,04 рубля, доллара — на 72 копейки, до 82,7 рубля, юаня — на 13 копеек, до 11,61 рубля.