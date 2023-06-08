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Евро превысил 89 рублей впервые с 28 апреля
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Рубль усиливает снижение: евро уже превысил 89 рублей — впервые 28 апреля, следует из данных Московской биржи. Курс евро расчетами "завтра" на 17.19 мск рос на 1,39 рубля, до... ПРАЙМ, 08.06.2023
валюта, рынки, новости, евро, рубль, курсы валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Рубль усиливает снижение: евро уже превысил 89 рублей — впервые 28 апреля, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 17.19 мск рос на 1,39 рубля, до 89,04 рубля, доллара — на 72 копейки, до 82,7 рубля, юаня — на 13 копеек, до 11,61 рубля.