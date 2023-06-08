МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Курс доллара увеличил темпы снижения по отношению к евро и иене в четверг после выхода статистики по американскому рынку труда, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.32 мск курс евро к доллару рос до 1,0781 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0699 доллара, курс доллара к иене опускался до 138,95 иены со 140,13 иены. До выхода статистики евро дорожал до 1,0737 доллара, иена — до 139,64 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) на 18.30 мск снижался на 0,68%, до 103,39 пункта.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 3 июня, увеличилось на 28 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 261 тысячи. Значение является максимальным с октября 2021 года.

Рынки находятся в ожидании заседания Федрезерва США, которое пройдет на следующей неделе, во вторник и среду. По данным CME Group, 72,5% аналитиков ждут сохранения учетной ставки на текущем уровне 5-5,25% годовых, остальные 27,5% прогнозируют ее повышение до 5,25-5,5%.