Рубль падал третий день подряд, обновив минимумы за несколько недель
МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российская валюта в четверг продолжила слабеть третью торговую сессию подряд против основных валют, торгуемых на Мосбирже, при этом доллар закрепился выше уровня 82 рубля, евро – выше 89 рублей – на максимумах за несколько недель, следует из данных торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 62 копейки, до 82,6 рубля, юаня – на 12 копеек, до 11,6 рубля, евро — на 1,45 рубля, до 89,1 рубля.
Доллар в четверг максимально повышался до 82,78 рубля (максимум с 7 апреля), евро — до 89,12 рубля (максимум с 28 апреля), юаня- до 11,61 рубля (максимум тоже с 28 апреля).
Объем торгов юанями за день составил 92,9 миллиарда рублей против 26,7 миллиарда по евро и 58,5 миллиарда по доллару.
Доллар вырос на 0,75% к рублю, юань – на 1%, евро — на 1,7%.
РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Курс российской валюты в четверг продолжил снижаться против основных торгуемых на Московской бирже валют. При этом их курсы обновили максимумы за несколько недель.
"Глобальное ослабление рубля продолжается из-за снижения экспортной выручки на фоне низких цен на сырье. В частности, нефть и ряд металлов торгуются вблизи минимума 2023 года. Давление на котировки сырья оказывает неопределенность перспектив мировой экономики. В том числе на фоне продолжающегося ужесточения монетарных политик мировыми ЦБ", — комментирует Антон Кравченко из УК "Первая".
Стоимость нефти к 21.35 мск падала на 1,4%, до 75,9 доллара за баррель сорта Brent. Таким образом, рынок нефти пока не может полноценно восстановиться после падения с апрельских максимумов (87,5 доллара) в район минимумов с декабря 2021 года (71,4 доллара) – в мае.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) падал на 0,7% до 103,3 пункта, что сигнализирует об аппетите к риску на глобальных площадках. Однако рубль игнорировал этот позитив.
ПРОГНОЗЫ
Против российской валюты играют обострение геополитики и последствия апрельского ценового спада стоимости нефти, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".
"Между тем продажи юаней в рамках бюджетного правила выросли в рублевом эквиваленте почти вдвое по сравнению с майским периодом. Это помогает сглаживать волатильность курса. Завтра состоится заседание ЦБ РФ, по итогам которого мы ждем сохранения ключевой ставки на текущем уровне 7,5%. В целом это будет нейтральным сценарием для нацвалюты. По нашим оценкам, в пятницу курс доллара будет двигаться в диапазоне 80-83 рубля", — добавляет он.
"Роль ставки ЦБ РФ невысока – сохраняем ожидания умеренного роста рубля летом (курс пойдет ниже 80 рублей за доллар), несмотря на последние тенденции к ослаблению валюты РФ", — считает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".
https://1prime.ru/Forex/20230608/840786421.html