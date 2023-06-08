МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российская валюта в четверг продолжила слабеть третью торговую сессию подряд против основных валют, торгуемых на Мосбирже, при этом доллар закрепился выше уровня 82 рубля, евро – выше 89 рублей – на максимумах за несколько недель, следует из данных торгов. Цены на нефть снижаются на смешанных настроениях инвесторов

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 62 копейки, до 82,6 рубля, юаня – на 12 копеек, до 11,6 рубля, евро — на 1,45 рубля, до 89,1 рубля.

Доллар в четверг максимально повышался до 82,78 рубля (максимум с 7 апреля), евро — до 89,12 рубля (максимум с 28 апреля), юаня- до 11,61 рубля (максимум тоже с 28 апреля).

Объем торгов юанями за день составил 92,9 миллиарда рублей против 26,7 миллиарда по евро и 58,5 миллиарда по доллару.

Доллар вырос на 0,75% к рублю, юань – на 1%, евро — на 1,7%.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Курс российской валюты в четверг продолжил снижаться против основных торгуемых на Московской бирже валют. При этом их курсы обновили максимумы за несколько недель.

"Глобальное ослабление рубля продолжается из-за снижения экспортной выручки на фоне низких цен на сырье. В частности, нефть и ряд металлов торгуются вблизи минимума 2023 года. Давление на котировки сырья оказывает неопределенность перспектив мировой экономики. В том числе на фоне продолжающегося ужесточения монетарных политик мировыми ЦБ", — комментирует Антон Кравченко из УК "Первая".

Стоимость нефти к 21.35 мск падала на 1,4%, до 75,9 доллара за баррель сорта Brent. Таким образом, рынок нефти пока не может полноценно восстановиться после падения с апрельских максимумов (87,5 доллара) в район минимумов с декабря 2021 года (71,4 доллара) – в мае.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) падал на 0,7% до 103,3 пункта, что сигнализирует об аппетите к риску на глобальных площадках. Однако рубль игнорировал этот позитив.

ПРОГНОЗЫ

Против российской валюты играют обострение геополитики и последствия апрельского ценового спада стоимости нефти, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Между тем продажи юаней в рамках бюджетного правила выросли в рублевом эквиваленте почти вдвое по сравнению с майским периодом. Это помогает сглаживать волатильность курса. Завтра состоится заседание ЦБ РФ, по итогам которого мы ждем сохранения ключевой ставки на текущем уровне 7,5%. В целом это будет нейтральным сценарием для нацвалюты. По нашим оценкам, в пятницу курс доллара будет двигаться в диапазоне 80-83 рубля", — добавляет он.

"Роль ставки ЦБ РФ невысока – сохраняем ожидания умеренного роста рубля летом (курс пойдет ниже 80 рублей за доллар), несмотря на последние тенденции к ослаблению валюты РФ", — считает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".