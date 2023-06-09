МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов пятницы демонстрирует разнонаправленную динамику: доллар дорожает, юань не меняется, а евро дешевеет, следует из данных Московской биржи. Рубль в четверг падал третий день подряд

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск растет на 24 копейки, до 82,84 рубля, курс юаня не меняется, оставаясь на отметке 11,6 рубля, евро снижается на 8 копеек, до 89,02 рубля.