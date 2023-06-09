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2023
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Курс рубля в начале торгов демонстрирует разнонаправленную динамику
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Курс рубля в начале торгов пятницы демонстрирует разнонаправленную динамику: доллар дорожает, юань не меняется, а евро дешевеет, следует из данных Московской биржи. Курс доллара... ПРАЙМ, 09.06.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов пятницы демонстрирует разнонаправленную динамику: доллар дорожает, юань не меняется, а евро дешевеет, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск растет на 24 копейки, до 82,84 рубля, курс юаня не меняется, оставаясь на отметке 11,6 рубля, евро снижается на 8 копеек, до 89,02 рубля.