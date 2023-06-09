МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам в пятницу утром растет, свидетельствуют данные торгов. Днем ранее американская валюта подешевела после выхода негативной статистики по рынку труда США. Америке все мало. Она влезает в новые долги, кого теперь ждет разорение

По состоянию на 7.59 мск курс евро к доллару снижается до 1,0776 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0784 доллара. Курс доллара к иене растет до 139,26 иены со 138,92 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимается на 0,07%, до 103,42 пункта.

В четверг индекс сократился на 0,7%, в том числе к иене доллар подешевел на 0,9%, а к евро — на 0,8%.

Американская валюта оказалась по давлением после выхода слабой статистики по рынку труда страны днем ранее, данные укрепили ожидания паузы Федеральной резервной системы (ФРС) США в повышении учетных ставок. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 3 июня увеличилось на 28 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 261 тысячи. Значение является максимальным с октября 2021 года.

По данным CME Group, 74,8% экспертов ожидают сохранения ключевой ставки ФРС в июне на текущем уровне в 5-5,25% годовых, а на июль 52,3% аналитиков закладывают ставку уже на отметке в 5,25-5,5%.