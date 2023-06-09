МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. В пятницу, после выхода не оправдавших прогноза данных по отпускным ценам производителей и потребительским ценам, юань снизился, но оставался в узком диапазоне. Эти данные указали на слабость восстановления китайской экономики и на вероятность смягчения условий финансирования. Аналитик раскрыл четыре причины для падения доллара до 70 рублей

На фоне ослабления спроса цены производителей в Китае в мае по сравнению с маем прошлого года упали на 4,6%, падение стало самым глубоким за семь лет.

Индекс потребительских цен (CPI) Китая в мае по сравнению с таким же периодом прошлого года вырос на 0,2%, при прогнозе роста на 0,3%.

Эти данные сигнализируют о необходимости государственной поддержки экономики. Разговоры о том, что центральный банк Китая может смягчить политику усилились на этой неделе, после того как шесть государственных банков по указанию регулятора понизили ставки по депозитам.

На континентальном рынке пара доллар/юань открылась на уровне 7,1140, а на момент написания статьи торговалась по 7,1192. Перед открытием рынка Народный банк Китая установил срединный курс доллара США к юаню на уровне 7,1115 против 7,128 в четверг.

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