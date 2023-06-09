МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 83 рублей впервые с 7 апреля текущего года, следует из данных торговой площадки. Бюджетный дефицит и снижение нефтегазовых доходов давят на рубль

К 9.42 мск курс доллара повышается на 43 копейки, до 83,03 рубля.

Курс юаня растет на 5 копеек, до 11,65 рубля, евро — на 39 копеек, до 89,48 рубля.