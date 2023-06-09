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2023
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Доллар превысил 83 рубля впервые с 7 апреля
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Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 83 рублей впервые с 7 апреля текущего года, следует из данных торговой площадки. К 9.42 мск курс доллара повышается на 43 копейки,... ПРАЙМ, 09.06.2023
валюта, рынки, новости, доллар, рубль, курсы валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 83 рублей впервые с 7 апреля текущего года, следует из данных торговой площадки.
К 9.42 мск курс доллара повышается на 43 копейки, до 83,03 рубля.
Курс юаня растет на 5 копеек, до 11,65 рубля, евро — на 39 копеек, до 89,48 рубля.