МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Рубль несколько укрепляется к основным торгуемым валютам в первой половине заключительной торговой сессии недели, следует из данных Московской биржи. Аналитик раскрыл четыре причины для падения доллара до 70 рублей

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.29 мск снижается на 2 копейки, до 82,58 рубля, юаня — на 2 копейки, до 11,58 рубля, евро дешевеет на 13 копеек, до 88,97 рубля. При этом в ходе торгов курс доллара краткосрочно поднимался выше 83 рублей, максимально увеличиваясь до 83,04 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,34%, до 75,7 доллара за баррель.

Егор Жильников из Промсвязьбанка отмечает, что повышение доллара до 83 рублей открывает американской валюте путь к росту выше отметки в 84 рубля. Впрочем, аналитик полагает, что фундаментальных причин для ослабления национальной валюты не наблюдается, ввиду чего рост доллара, скорее всего, будет весьма плавным.

"Ключевым событием для российского валютного и фондового рынков на сегодняшний день является заседание Центрального банка России. Ожидается, что регулятор сохранит ставку на уровне 7,5% годовых. Если его решение совпадет с ожиданиями рынка, то оно не окажет сильного влияния на валютный рынок", — говорит Владислав Антонов из BitRiver.

Алексей Антонов из "Алор Брокер" считает, что рост спроса на валюту, проявившийся в закрепление доллара выше 82 рублей, вероятно, связан с тем, что некоторые трейдеры заранее стали хеджировать риски перед выходными, а крупные экспортеры сократили продажу валютной выручки.