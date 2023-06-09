2023-06-09T12:35:15+03:00
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2023-06-09T12:35:15+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230609/840791972.html
Банк России продал юаней на 3,6 миллиарда рублей
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Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 8 июня составил 3,6 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций... ПРАЙМ, 09.06.2023
валюта, рынки, новости, россия, цб, юань
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 8 июня составил 3,6 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.
ЦБ РФ с 13 января возобновил валютные операции в интересах Минфина в рамках бюджетного правила. Причем теперь в этих целях покупать или продавать будут только юани.
Запланированный объем продажи валюты в период с 7 июня по 6 июля составляет 74,6 миллиарда рублей, по 3,6 миллиарда рублей в день.