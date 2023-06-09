МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Доллар в пятницу укрепляется к евро, но по итогам недели он может продемонстрировать снижение, свидетельствуют данные торгов. Рубль несущественно укрепляется на торгах пятницы

По состоянию на 13.02 мск курс евро к доллару снижается до 1,0758 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0784 доллара, а с начала недели он вырос на 0,5%. Курс доллара к иене растет до 139,62 иены со 138,92 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимается на 0,18%, до 103,53 пункта.

Основными факторами для американской валюты на этой неделе стали данные по рынку труда США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 3 июня увеличилось на 28 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 261 тысячи. Значение является максимальным с октября 2021 года.

Кроме того, трейдеры находятся в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет на следующей неделе. По данным CME Group, 74,8% экспертов ожидают сохранения ключевой ставки ФРС в июне на текущем уровне в 5-5,25% годовых, а на июль 52,3% аналитиков закладывают ставку уже в диапазоне в 5,25-5,5%.