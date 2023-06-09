МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Рубль растерял десятикопеечный рост после решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку прежней и немного слабеет к валюте США: доллар вернулся выше 82,6 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар готовится завершить неделю снижением

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.37 мск повышался на 6 копеек, до 82,66 рубля, евро — терял 9 копеек, до 89,01 рубля, юаня — 3 копейки, до 11,57 рубля. До решения ЦБ по ставке доллар терял в пределах 10 копеек.

ЦБ РФ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Регулятор отметил, что баланс рисков для инфляции в РФ еще больше сместился в сторону проинфляционных, при увеличении инфляционного давления допустил возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.