МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Переход на национальные валюты в торговле продолжается — на апрель 2023 года уже 41% российского экспорта оплачивался в рублях, экспортеры в январе-апреле продавали 78% валютной выручки, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Оверчук рассказал о переходе стран ЕАЭС на нацвалюты

"У нас действительно, это очевидно, происходит переход на расчеты в большей степени в национальных валютах, в том числе в рублях, у нас по данным за апрель уже 41% экспорта оплачивается в рублях", — скзала она.

"Валютная выручка в иных валютах, и не только в иных валютах, она поступает менее равномерно, чем было раньше, потому что есть проблемы расчетов и так далее. Но в целом мы видим, что объемы продажи валютной части валютной выручки остаются высокими. Данные за январь-апрель: у нас экспортеры — крупнейшие экспортеры — продают где-то 78% валютной выручки. Это достаточно высокий показатель", — заявила Набиуллина.

ЦБ в пятницу оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 7,5% годовых. Это стало вторым в истории случаем, когда регулятор сохраняет ключевую ставку шесть заседаний подряд.