МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Банк России видит некоторые проблемы с расчетами в индийских рупиях, но они не масштабные и нет признаков их нарастания, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. Россия увеличила экспорт нефти в Индию в 19 раз, заявил Новак

"Что касается проблемы расчетов в рупиях, да есть некоторые проблемы. Но нельзя сказать, что проблема масштабная и что она растет, она существует, но мы сейчас не видим признаков ее дальнейшего нарастания", — сказала она.