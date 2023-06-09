Набиуллина: Банк России видит видит некоторые проблемы с расчетами в рупиях
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Банк России видит некоторые проблемы с расчетами в индийских рупиях, но они не масштабные и нет признаков их нарастания, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Что касается проблемы расчетов в рупиях, да есть некоторые проблемы. Но нельзя сказать, что проблема масштабная и что она растет, она существует, но мы сейчас не видим признаков ее дальнейшего нарастания", — сказала она.
https://1prime.ru/Forex/20230609/840794462.html
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