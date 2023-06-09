Глава ЦБ оценила масштабы накопившейся у бизнеса выручки в рупиях
Набиуллина: масштабы накопившейся у российских компаний выручки в рупиях небольшие
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Масштабы накопившейся у компаний РФ выручки в рупиях небольшие, если мерить это как долю во всем объеме валютной выручки, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Что касается рупиевой выручки, накопившейся — цифры называть не буду, но хочу сказать, что масштабы действительно незначительные с точки зрения того, если мерить это как долю в целом объема валютной выручки", — сказала Набиуллина.
https://1prime.ru/Forex/20230609/840794879.html
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