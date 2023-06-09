МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Масштабы накопившейся у компаний РФ выручки в рупиях небольшие, если мерить это как долю во всем объеме валютной выручки, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Набиуллина отметила проблемы с расчетами в рупиях

"Что касается рупиевой выручки, накопившейся — цифры называть не буду, но хочу сказать, что масштабы действительно незначительные с точки зрения того, если мерить это как долю в целом объема валютной выручки", — сказала Набиуллина.