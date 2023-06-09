МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу вечером растет как к евро, так и к иене, свидетельствуют данные торгов; на следующей неделе пройдет заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Рубль растерял рост на решении ЦБ по ставке

По состоянию на 17.26 мск курс евро к доллару снижался до 1,0773 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0784 доллара. Курс доллара к иене рос до 139,36 иены со 138,92 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на 0,07%, до 103,41 пункта.

Рынки находятся в ожидании заседания ФРС США, итоги которого будут опубликованы в следующую среду. По данным CME Group, почти 75% аналитиков ждут сохранения учетной ставки на текущем уровне 5-5,25% годовых, остальные 25% прогнозируют ее повышение до 5,25-5,5%.

Кроме решения по ставке, регулятор также опубликует обновленные макроэкономические прогнозы по США. Также инвесторы будут следить за пресс-конференцией председателя Федрезерва Джерома Пауэлла.

Во вторник на следующей неделе также будут опубликованы данные о потребительских ценах в США за май. По итогам апреля годовая инфляция замедлилась до 4,9% с 5% месяцем ранее. Эти данные могут оказать влияние решение центробанка.