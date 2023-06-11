Финал Лиги чемпионов обеспечил Турцию валютой на 200 миллионов долларов
Финал Лиги чемпионов УЕФА обеспечил Турции приток валюты в 200 миллионов долларов
Читать 1prime.ru в
СТАМБУЛ, 11 июн — ПРАЙМ. Проведенный в Стамбуле финальный матч Лиги чемпионов УЕФА обеспечил Турции приток валюты в 200 миллионов долларов, сообщил в воскресенье глава Турецкой футбольной федерации Мехмет Бююкэкши.
Футболисты "Манчестер Сити" обыграли миланский "Интер" и впервые в истории клуба стали победителями Лиги чемпионов. Финальный матч главного еврокубка завершился со счетом 1:0 в пользу английской команды. Единственный мяч забил на 68-й минуте испанский полузащитник Родри.
"На финал приехали гости со всего мира и внесли вклад в экономику нашей страны в виде 200 миллионов долларов валюты", — цитирует Бююкэкши газета Sözcü.
Он отметил, что проведение подобного мероприятия в Турции стало проверкой способностей страны и "лакмусовой бумажкой" для оценки кандидатуры Турции как страны-хозяйки чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов. Он высоко оценил организацию финала, по его словам, глава ФИФА Джанни Инфантино поблагодарил за это президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана при встрече перед матчем.
Турецкая лира дешевеет к доллару с конца мая. За этот период доллар подорожал к турецкой валюте почти на 17 процентов.
https://1prime.ru/Forex/20230611/840803742.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.