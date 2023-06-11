СТАМБУЛ, 11 июн — ПРАЙМ. Проведенный в Стамбуле финальный матч Лиги чемпионов УЕФА обеспечил Турции приток валюты в 200 миллионов долларов, сообщил в воскресенье глава Турецкой футбольной федерации Мехмет Бююкэкши. Доллар укрепляется в ожидании решений ФРС США

Футболисты "Манчестер Сити" обыграли миланский "Интер" и впервые в истории клуба стали победителями Лиги чемпионов. Финальный матч главного еврокубка завершился со счетом 1:0 в пользу английской команды. Единственный мяч забил на 68-й минуте испанский полузащитник Родри.

"На финал приехали гости со всего мира и внесли вклад в экономику нашей страны в виде 200 миллионов долларов валюты", — цитирует Бююкэкши газета Sözcü.

Он отметил, что проведение подобного мероприятия в Турции стало проверкой способностей страны и "лакмусовой бумажкой" для оценки кандидатуры Турции как страны-хозяйки чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов. Он высоко оценил организацию финала, по его словам, глава ФИФА Джанни Инфантино поблагодарил за это президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана при встрече перед матчем.

Турецкая лира дешевеет к доллару с конца мая. За этот период доллар подорожал к турецкой валюте почти на 17 процентов.