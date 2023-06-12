МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Китайский юань в понедельник упал до шестимесячного минимума против доллара США, при этом инвесторы на этой неделе с нетерпением ожидают заседания центральных банков Китая и других стран. Politico: Китай собирал разведданные по США с базы на Кубе с 2019 года

Заседания Федеральной резервной системы, Европейского центрального банка и Банка Японии, очевидно, прольют свет на дальнейшую траекторию процентных ставок, а Народный банк Китая должен продлить срок погашения государственных кредитов.

В четверг истекает срок погашения среднесрочных кредитов на развитие на сумму 200 млрд китайских юаней (28,00 млрд долларов), и внимание рынков сосредоточено на том, под какую ставку они будут продлеваться.

Снижение ставки, которое вероятно, учитывая то, что постковидное восстановление начинает выдыхаться, увеличит разрыв между ставками в США и в Китае, что окажет давление на юань.

Недавние разочаровывающие внутренние данные вызвали ожидания в отношении дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Народного банк Китая.