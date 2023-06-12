МОСВА, 12 июн — ПРАЙМ. Турецкая лира в начале сессии понедельник упала до нового рекордного минимума против доллара США, при этом пара доллар/лира достигла 23,77. Инвесторы ждут сигналов об изменениях в денежно-кредитной политике после назначения нового управляющего центрального банка, которая, как ожидается, будет повышать ставки. Россиянам назвали страны, которые смогут заменить подорожавшую Турцию

По состоянию на 04.18 по Гринвичу пара доллар лира торговалась по 23,6 после достижения рекордного максимума до начала текущей сессии.

Президент Реджеп Эрдоган в пятницу назначил Хафизе Гайе Эркан, финансового представителя Турции в США, главой центрального банка. Широко ожидается, что она изменит курс и начнет ужесточение денежно-кредитной политики после двух лет снижения ставки.