Доллар торгуется у многонедельных минимумов перед заседаниями центробанков некоторых стан
МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Доллар немного стабилизировался в понедельник, но остается около многонедельных минимумов против некоторых составных валют. Трейдеры сохраняют осторожность перед решениями ряда основных центральных банков не этой неделе, включая ФРС США.
Американская валюта торговалась около одномесячного минимума против британского фунта и австралийского доллара по 1,2568 и 0,6740 соответственно, при этом выходной на больше части Австралии вызвал сокращение объемов торгов.
Заседания ФРС США, Европейского центрального банка и Банка Японии будут задавать тон на этой неделе, так как рынки находятся в поисках ориентиров в отношении будущей траектории процентных ставок.
Во вторник выйдут данные по инфляции в США за май. В этот же день начнется двухдневное заседание ФРС.
"Любые колебания доллара США будут сдержанными, и недавние диапазоны будут сохраняться перед заседанием ФРС, — считает Кристофер Вонг, валютный стратег-аналитик OCBC. — Возможно, низкий показатель инфляции сможет ослабить повышательное давление на доллар".
На денежных рынках склоняются к паузе со стороны ФРС, которая объявит свое решение по процентным ставкам в среду. На это указывает индикатор CME FedWatch tool. В пятницу фондовый рынок США подскочил до максимума за 13 месяцев на усилении склонности инвесторов к риску.
Индекс доллара на прошлой неделе продемонстрировал падение почти на 0,5%. Это самое сильное недельное снижение с середины апреля. На момент написания статьи он торговался повышением на 0,09%, по 103,62.
Между тем, явное большинство экономистов, опрошенных Reuters, ожидают, что Европейский центральный банк повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов на этой неделе и еще раз в июле, а затем возьмет паузу до конца года, так как инфляция остается устойчивой.
Пара евро/доллар упала на 0,08%, до 1,0740 на азиатских торгах после роста на 0,4% на прошлой неделе. Это был первый недельный рост пары почти за месяц.
"Помимо решений, которые центральные банки примут на своих заседаниях, особенный интерес также представляет их опережающая индикация", — отмечают аналитики ANZ.
"За последние 12-15 месяцев центральные банки агрессивно повышали ставки, и учитывая запаздывающий эффект, с которым денежно-кредитная политика влияет на спрос, готовятся ли они к паузе после примера РБНЗ?"
Резервный банк Новой Зеландии в прошлом месяце подал сигнал о том, что он завершил цикл ужесточения денежно-кредитной политики после повышения ключевой ставки до 5,5%, самого высокого уровня более чем за 14 лет. Это был самый агрессивный цикл с 1999 года. После этого пара новозеландский доллар/доллар США упала в мае на 2,7%.
https://1prime.ru/Forex/20230612/840805299.html