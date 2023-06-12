МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Доллар немного стабилизировался в понедельник, но остается около многонедельных минимумов против некоторых составных валют. Трейдеры сохраняют осторожность перед решениями ряда основных центральных банков не этой неделе, включая ФРС США. Курс турецкой лиры к доллару упал до нового рекордного минимума

Американская валюта торговалась около одномесячного минимума против британского фунта и австралийского доллара по 1,2568 и 0,6740 соответственно, при этом выходной на больше части Австралии вызвал сокращение объемов торгов.

Заседания ФРС США, Европейского центрального банка и Банка Японии будут задавать тон на этой неделе, так как рынки находятся в поисках ориентиров в отношении будущей траектории процентных ставок.

Во вторник выйдут данные по инфляции в США за май. В этот же день начнется двухдневное заседание ФРС.

"Любые колебания доллара США будут сдержанными, и недавние диапазоны будут сохраняться перед заседанием ФРС, — считает Кристофер Вонг, валютный стратег-аналитик OCBC. — Возможно, низкий показатель инфляции сможет ослабить повышательное давление на доллар".

На денежных рынках склоняются к паузе со стороны ФРС, которая объявит свое решение по процентным ставкам в среду. На это указывает индикатор CME FedWatch tool. В пятницу фондовый рынок США подскочил до максимума за 13 месяцев на усилении склонности инвесторов к риску. Россиян предупредили, за какие сделки в валюте грозит крупный штраф

Индекс доллара на прошлой неделе продемонстрировал падение почти на 0,5%. Это самое сильное недельное снижение с середины апреля. На момент написания статьи он торговался повышением на 0,09%, по 103,62.

Между тем, явное большинство экономистов, опрошенных Reuters, ожидают, что Европейский центральный банк повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов на этой неделе и еще раз в июле, а затем возьмет паузу до конца года, так как инфляция остается устойчивой.

Пара евро/доллар упала на 0,08%, до 1,0740 на азиатских торгах после роста на 0,4% на прошлой неделе. Это был первый недельный рост пары почти за месяц.

"Помимо решений, которые центральные банки примут на своих заседаниях, особенный интерес также представляет их опережающая индикация", — отмечают аналитики ANZ.

"За последние 12-15 месяцев центральные банки агрессивно повышали ставки, и учитывая запаздывающий эффект, с которым денежно-кредитная политика влияет на спрос, готовятся ли они к паузе после примера РБНЗ?"

Резервный банк Новой Зеландии в прошлом месяце подал сигнал о том, что он завершил цикл ужесточения денежно-кредитной политики после повышения ключевой ставки до 5,5%, самого высокого уровня более чем за 14 лет. Это был самый агрессивный цикл с 1999 года. После этого пара новозеландский доллар/доллар США упала в мае на 2,7%.