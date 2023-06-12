МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник утром снижается к евро и иене, пока рынки пребывают в ожидании заседания ФРС США, свидетельствуют данные торгов. Курс турецкой лиры к доллару упал до нового рекордного минимума

По состоянию на 12.44 мск курс евро к доллару рос до 1,0789 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0748 доллара. Курс доллара к иене снижался до 139,2 иены со 139,31 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,26%, до 103,28 пункта.

Рынки пребывают в ожидании заседания ФРС США, итоги которого будут опубликованы в эту среду. По данным CME Group, почти 76% аналитиков ждут сохранения учетной ставки на текущем уровне 5-5,25% годовых, остальные 25% прогнозируют ее повышение до 5,25-5,5%. Кроме того, регулятор опубликует обновленные макроэкономические прогнозы по США.

"Повышение ставок замедляет темпы или вовсе приостанавливается, но это не означает, что цикл повышения ставок де-факто завершился", — приводит агентство Блумберг мнение члена инвестиционного комитета Carmignac Gestion Кевина Тозе (Kevin Thozet).

"Центральные банки зависят от экономических данных, поэтому мы должны готовиться к различным сценариям", — добавил эксперт.