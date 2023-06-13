МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника снижается к основным торгуемым иностранным валютам: американская валюта торгуется по 83,05 рубля, европейская — по 89,61 рубля, китайская — по 11,57 рубля, следует из данных Московской биржи. СМИ: рост курса доллара приведет к скачку цен на турецкую недвижимость

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск растет на 41 копейку, до 83,05 рубля, юаня — на 1 копейку, до 11,57 рубля, евро дорожает на 64 копейки, до 89,61 рубля.