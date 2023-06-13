МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Во вторник юань опустился до минимума за шесть месяцев против доллара США, после того как центральный банк Китая понизил ставку по среднесрочным кредитам, чтобы поддержать шаткое восстановление экономики. Посол отметил быстрый рост экономического сотрудничества России и Китая

Народный банк Китая понизил ставку по семидневным обратным репо на 10 базисных пунктов, до 1,9% с 2,0%.

Многие участники рынка ожидали, что центральный банк подождет до четверга, когда он должен выделить 200 млрд юаней по программе среднесрочного рефинансирования (MLF). Понижение ставки по обратным репо усилило ожидания смягчения условий кредитования по MLF на этой неделе, а также по программе долгосрочного кредитования (LPR) на следующей неделе.

Доходность казначейских облигаций США перед запланированным на эту неделю заседанием ФРС устойчива, а доходность китайских долговых обязательств после понижения ставки снизилась, что оказало давление на юань.

Аналитика Mizuho Bank Кен Чэун предполагает, что центральный банк Китая этим понижением мог просигнализировать о готовности "допустить некоторое дальнейшее ослабление юаня, чтобы поддержать экспорт". США разрешат азиатским производителям чипов работать в Китае, пишет WSJ

На континентальном рынке пара доллар/юань поднималась до максимума с 29 ноября 2022 года 7,1680, а на момент написания статьи торговалась по 7,1580. Пара доллар/оффшорный юань достигала полугодового максимума 7,1782, а в середине сессии торговалась по 7,1676.

"Понижение ставки существенно повиляло на торги юанем", — сказал трейдер одного из иностранных банков, который ожидает дальнейшего ослабления китайской валюты.

Аналитики ANZ прогнозируют, что 15 июня ставка по MLF будет понижена до 2,65%, а 20 июня центральный банк понизит ставку по однолетним кредитам в рамках LPR на 10 базисных пунктов.

"Ставка по пятилетним LPR может быть понижена более существенно", — добавили в ANZ, где также не исключают, что в этом году могут быть понижены и нормы резервирования капиталов банками.