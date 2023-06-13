МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Курс евро на Московской бирже поднялся до 90 рублей и выше, впервые с 28 апреля текущего года, следует из данных торговой площадки. Россиян предупредили, за какие сделки в валюте грозит крупный штраф

К 10.11 мск курс евро повышается на 95 копеек, до 89,92 рубля. А минутами ранее курс европейской валюты преодолел отметку в 90 рублей, максимально повышаясь до 90,10 рубля.

Курс юаня в то же время растет на 4 копейки, до 11,60 рубля, доллара — на 62 копейки, до 83,26 рубля.