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2023
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Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 рублей впервые с 28 апреля
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. Курс евро на Московской бирже поднялся до 90 рублей и выше, впервые с 28 апреля текущего года, следует из данных торговой площадки. К 10.11 мск курс евро повышается на 95... ПРАЙМ, 13.06.2023
валюта, рынки, новости, московская биржа, курс рубля, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Курс евро на Московской бирже поднялся до 90 рублей и выше, впервые с 28 апреля текущего года, следует из данных торговой площадки.
К 10.11 мск курс евро повышается на 95 копеек, до 89,92 рубля. А минутами ранее курс европейской валюты преодолел отметку в 90 рублей, максимально повышаясь до 90,10 рубля.
Курс юаня в то же время растет на 4 копейки, до 11,60 рубля, доллара — на 62 копейки, до 83,26 рубля.