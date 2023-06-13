МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Рубль существенно слабеет к основным торгуемым иностранным валютам в первой половине вторника, отыгрывая снижение нефтяных цен в предыдущие дни, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Российские банки установят комиссии за работу с валютой

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.38 мск растет на 1,25 рубля, до 83,89 рубля, юаня — на 14 копеек, до 11,70 рубля, евро дорожает при этом на 1,61 рубля, до 90,58 рубля. Курс евро превысил отметку в 90 рублей впервые с 28 апреля этого года.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дорожает более чем на 1%, до 72,6 доллара за баррель. При этом с пятницы, когда фьючерс торговался вблизи 76 долларов, он потерял около 5% своей стоимости.

"Рубль слабеет синхронно со снижением цен на нефть, однако значимых причин для столь заметной потери позиций российской валюты не отмечается. Рубль замедлил ослабление в пятницу на фоне ужесточения сигнала со стороны ЦБ РФ, однако с пятницы нефтяные котировки просели на 5-6%", — говорит Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

Он полагает, что если курс доллара закрепится выше отметки в 83,5 рубля, то его дальнейшая динамика будет с ближайшей целью в 85,5 рубля. Поддержку же национальной валюте могут обеспечить экспортеры, более активно включающиеся в торги из-за образовавшейся возможности продать иностранную валюту по более выгодным курсам.

"Основными негативными факторами выступают усиление давления на нефтяные котировки (Brent в начале недели упала к 72 доллара за баррель, обновив минимумы с мая) и устойчивый спрос на валюту. Рассчитываем, что ослабление рубля будет сдержано увеличением предложения валюты: текущий курс доллара уже выглядит вполне комфортным для экспортеров", — резюмирует Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.