МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 84 рублей впервые с 4 апреля прошлого года, следует из данных торговой площадки. Российские банки установят комиссии за работу с валютой

К 12.03 мск курс доллара повышается на 1,46 рубля, до 84,09 рубля.

Курс юаня в это же время растет на 17 копеек, до 11,73 рубля, евро дорожает на 1,84 рубля, до 90,81 рубля.