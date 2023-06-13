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2023
https://1prime.ru/Forex/20230613/840812563.html
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 84 рублей
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. Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 84 рублей впервые с 4 апреля прошлого года, следует из данных торговой площадки. К 12.03 мск курс доллара повышается на 1,46... ПРАЙМ, 13.06.2023
валюта, рынки, новости, россия, московская биржа, курс рубля, курс доллара, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 84 рублей впервые с 4 апреля прошлого года, следует из данных торговой площадки.
К 12.03 мск курс доллара повышается на 1,46 рубля, до 84,09 рубля.
Курс юаня в это же время растет на 17 копеек, до 11,73 рубля, евро дорожает на 1,84 рубля, до 90,81 рубля.