МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Курс евро растет по отношению к доллару после выхода окончательных данных о замедлении инфляции в крупнейшей экономике Европы, Германии, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 84 рублей

По состоянию на 12.52 мск курс евро к доллару растет до 1,0808 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0758 доллара.

Курс доллара к иене в то же время снижается до 139,53 иены со 139,6 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,36%, до 103,28 пункта.

Годовая инфляция в Германии по итогам мая и по окончательной оценке замедлилась до 6,1% с 7,2% месяцем ранее. Это совпало с предварительной оценкой.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на индекс доверия инвесторов к экономике Германии, который в июне вырос до минус 8,5 пункта с минус 10,7 пункта в мае. Аналитики, напротив, ожидали, что индикатор снизится до минус 13,1 пункта.