МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Курс доллара останется в диапазоне 80-85 рублей до конца июня, такое мнение РИА Новости высказал заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. Российские банки установят комиссии за работу с валютой

В ходе торгов во вторник доллар максимально поднимался до 84,15 рубля, впервые с 4 апреля 2022 года превысив отметку в 84 рубля.

"На мой взгляд, рано прогнозировать резкое ослабление рубля этим летом… пока оно идет медленным темпом. До конца месяца, по всей видимости, пара USD/RUB удержится в диапазоне 80-85 рублей", — говорит эксперт.

Он отмечает, что текущий рост курсов иностранных валют объясняется сокращением сальдо торгового баланса России в январе-мае на 69%, до 45 миллиардов долларов, а также снижением профицита текущего счета платежного баланса за этот же период на 81,6%, до 23 миллиардов долларов.

Финансовый эксперт Андрей Верников также считает, что рост курса доллара обусловлен ухудшением макроэкономической ситуации — снижением экспортных доходов при одновременном восстановлении импорта. Еще одним негативным для национальной валюты фактором является снижение цен на нефть на фоне ослабления спроса на нее, считает эксперт.

Тем не менее, Верников полагает, что курс доллара не закрепится выше 84 рублей. "Я думаю, что диапазон 70-84 рубля будет актуальным, и в случае закрепления доллара выше 84 денежные власти предпримут необходимые меры и вернут доллар обратно в диапазон… В случае паники доллар вполне может протестировать сопротивление 87 рублей. Но повторяю, я считаю, что скорее всего затем он опять вернется в диапазон 70-84 рубля", — заключает он.