МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-мае снизился на 18%, в мае вырос на 3,1%, говорится в материалах ЦБ. ЦБ: чистые продажи валюты российскими экспортерами в мае выросли

Реальный курс рубля к доллару в мае вырос на 2,3% по сравнению с апрелем, к евро — на 2,9%.

Номинальный курс рубля к доллару в мае также вырос на 2,5%, к евро — на 3,2%.