Реальный эффективный курс рубля в январе-мае снизился на 18 процентов
Банк России: реальный эффективный курс рубля за пять месяцев снизился на 18 процентов
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-мае снизился на 18%, в мае вырос на 3,1%, говорится в материалах ЦБ.
Реальный курс рубля к доллару в мае вырос на 2,3% по сравнению с апрелем, к евро — на 2,9%.
Номинальный курс рубля к доллару в мае также вырос на 2,5%, к евро — на 3,2%.
https://1prime.ru/Forex/20230613/840816372.html
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