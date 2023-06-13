МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российская валюта во вторник ощутимо упала и обновила минимум более чем за год против доллара на фоне сокращения профицита торгового баланса России, следует из данных торгов и комментариев экспертов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 1,67 рубля, до 84,3 рубля, юаня — на 18 копеек, до 11,74 рубля, евро — на 1,97 рубля, до 90,94 рубля.

Объем торгов юанями за день составил 123,8 миллиарда рублей против 38,7 миллиарда по евро и 120,2 миллиарда по доллару.

Доллар за день поднялся на 2% к рублю, юань — на 1,5%, евро — на 2,2%.

Доллар во вторник максимально повышался до 84,32 рубля (максимум с апреля 2022 года), евро — до 91 рубля (максимум с 25 апреля), юаня — до 11,74 рубля (максимум с 28 апреля).

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ БАЛАНСА

Курс российской валюты во вторник ощутимо упал и обновил локальные минимумы к основным валютам. В частности, доллар вышел на максимум с апреля прошлого года в условиях падения профицита торгового баланса.

"Среди основных причин давления на рубль — отставание динамики притока валютной выручки от спроса на инвалюту со стороны импортеров и ухудшение баланса счета текущих операций. Это вместе с увеличенными бюджетными расходами и острой геополитикой толкает курсы инвалют вверх против рубля", — комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Игроки рынка обратили внимание на данные ЦБ РФ о том, что в апреле экспортные поступления в юанях (7,2 миллиарда долларов) оказались ниже импортных платежей (7,9 миллиарда) на 0,7 миллиарда долларов. Впрочем, уже в мае чистые продажи валюты крупнейшими российскими экспортерами в мае выросли до 9,1 миллиарда долларов с 7 миллиардов в апреле. При этом продажи валюты с ноября 2022 года по апрель 2023 года составляли 80% от валютной выручки, оценил ЦБ РФ.

ПРОГНОЗЫ

На этой короткой торговой неделе внимание рынка будет сосредоточено на валюте, полагает Александр Власенко из "РСХБ Управление Активами".

"Эксперты опасаются ускорения инфляции в России из-за роста оптовых цен на бензин. В ответ на это возможно ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ в краткосрочной перспективе" — добавляет он.

Ориентиры для курсов на среду: 82-84,5 рубля за доллар, 89-91 рубля за евро и 11,3-11,8 рубля за юань соответственно, оценивает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.