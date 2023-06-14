МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды снижается к основным торгуемым иностранным валютам: американская валюта торгуется по 84,52 рубля, европейская — по 91,2 рубля, китайская — по 11,77 рубля, следует из данных Московской биржи. Аналитик назвал условие, которое повернет вспять обвал рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.02 мск растет на 22 копейки — до 84,52 рубля, юаня — на 3 копейки, до 11,77 рубля, евро — на 27 копеек, до 91,2 рубля.